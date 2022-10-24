اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 07:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. جامعة القاهرة تنظم ورشة عمل حول التغيرات المناخية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 07:00 ص
اليوم.. جامعة القاهرة تنظم ورشة عمل حول التغيرات المناخية جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة TICO-CU، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعهد بحوث البترول المصري، ورشة عمل بعنوان: "التغيرات المناخية والأثر البيئي وآليات التكيف" اليوم الإثنين بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.
 
وتأتى ورشة العمل التدريبية في إطار اهتمام جامعة القاهرة بالبحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجالات تغير المناخ حيث يمثل العمل البحثي في قضايا التغير المُناخي فرصة استراتيجية تسعى جامعة القاهرة إلى المشاركة فيها بخبرات علمائها، ومع ما يتناسب ومكاناتها العريقة.
 
وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أوضح أن الهدف من ورشة العمل هو توجيه الأنشطة البحثية للمساهمة في حل قضايا التغيرات المُناخية وتشجيع الابتكار للتخفيف من الآثار السلبية على البيئة، وإتاحة فرص التعاون بين الباحثين من كليات جامعة القاهرة ومن معهد بحوث البترول المصري للقيام بمشروعات بحثية مشتركة، وتوضيح آليات الربط مع الصناعة للاستثمار الأمثل للمخرجات البحثية المتوقعة.
 
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، أن ورشة العمل تتناول عدة محاور أهمها: التعريف بالمشروع البحثي الفائز بالمركز الأول بجامعة القاهرة في مسابقة التغيرات المناخية بموضوع عن "دلتا مصر الجديدة : رئة مصر الجديدة"، بالإضافة إلى التعريف بآليات الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية في ظل التغييرات المناخية، وتعزيز التعاون من أجل الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ، واستخدام النمذجة الرياضية في اختيار مواقع مجتمعات تنمية جديدة بعيداً عن المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات داخل المؤسسات التعليمية والبحثية والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والكيماويات، وتشجيع أنشطة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
 
جدير بالذكر، أن مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة "التايكو" تم تأسيسه للاستفادة الفعلية من مخرجات البحث العلمي لأجل التنمية المستدامة للمجتمع المصري، وربط باحثي الجامعة بالصناعة ومساعدتهم في الابتكار للمساهمة في حل مشكلات المجتمع وتنمية التكنولوجيا بطرق علمية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يستهدف المكتب تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها بحث ورصد الأفكار البحثية الجديدة ورعاية أصحابها وتوفير الدعم والبيئة اللازمة لهم، ودعم الباحثين في تسجيل براءات الاختراع والبحث عن فرص التمويل المحلي والدولي لهم، دعم التطبيقات التكنولوجية لخدمة مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة، تسويق الابتكارات الجديدة ومخرجات الأبحاث التطبيقية، ودعم سياسة الملكية الفكرية للجامعة، والمشاركة في معارض الابتكار المحلية والدولية، وتقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل.
 
 

التعليم العالى

التغيرات المناخية

قمة المناخ

اخبار مصرية

علوم القاهرة



الموضوعات المتعلقة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش دور الإعلام فى قضية التغير المناخى

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:40 ص

"التغيرات المناخية والأثر البيئى".. ورشة عمل بجامعة القاهرة غدًا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:58 ص

برلمانى كندى: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر فى مواجهة آثار التغيرات المناخية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:52 ص

أهمية استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية.. تفاصيل

الأحد، 23 أكتوبر 2022 06:00 ص

تعرف على أهمية قمة المناخ لحماية العالم من أزمات التغيرات المناخية

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:00 م

البيئة: نصف الكائنات الحية على وجه الأرض تعرضت لتغير بسبب التغيرات المناخية

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:56 ص

تغير المناخ.. "الرى" تضع خطة إدارة متكاملة لحماية السواحل الشمالية.. إقامة محطات إنذار مبكر بالبحر المتوسط.. الوزارة تكشف: الدلتا واحدة من المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية بالتغيرات المناخية

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:00 ص

المنصة المحلية تواصل التوعية بالتغيرات المناخية بأسوان مع اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:33 م

قصص المجتمعات والأنظمة البيئية المعرضة لمخاطر التغير المناخى تتصدر أجندة المنطقة الخضراء فى cop27

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:51 م

سيمفونية شعبية يعزفها المصريون فى زراعة الأشجار المثمرة.. مشروع قومى لتجميل الوطن ومواجهة التغيرات المناخية بمليون شجرة.. الانتهاء من زراعة 631 ألف شجرة بـ16 محافظة بمشاركة 21 ألف شاب و12 جمعية أهلية و3أحزاب

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:25 م

كلية التجارة بأسوان تطلق مبادرة لتنشيط السياحة بقرية فارس فى ضوء التغير المناخى

الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:45 م

هندسة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "التغيرات المناخية بين المخاطر والتأقلم"

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة