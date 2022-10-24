اليوم السابع: الرئيس السيسى يتابع المشروعات القومية للإنتاج الزراعى

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يتابع المشروعات القومية للإنتاج الزراعى.. الرئيس يوجه بتوفير كل المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة.. رئيس الوزراء: نحتاج توفير مليون فرصة عمل سنويا ولا توجد جهة بالدولة تفرض رسوما جديدة إلا بالرجوع للحكومة

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الرئيس السيسى يتابع المشروعات القومية للإنتاج الزراعى.. الرئيس يوجه بتوفير كل المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعدادا لموسم الزراعة الشتوى

فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى بمشاركة واسعة لمختلف أطياف المجتمع.. مصر تفتح ذراعيها للقطاع الخاص.. رئيس الوزراء: نحتاج توفير مليون فرصة عمل سنويا ولا توجد جهة بالدولة تفرض رسوما جديدة إلا بالرجوع للحكومة

وثيقة سياسة ملكية الدولة تمكن القطاع الخاص من التنمية

هانى سرى الدين: تمكين القطاع الخاص قضية أمن قومى.. هانى برزى: 100 مليار دولار صادرات ليست بعيدة المنال.. شريف سامى: يجب تحديد نطاق حضور الدولة بمشروعات هادفة للربح.. إبراهيم زاهر: مشروع «بنبان» ينتج 8.1 جيجا وات من الكهرباء.. أحمد السويدى: نطالب بأن تكون معظم المشاريع صديقة للبيئة.. محمد الإتربى: البنوك قادرة على تمويل أى مشروع.. محافظ البنك المركزى: قراراتنا مستقلة ونضع المصلحة العامة والحالة الاقتصادية فـى الاعتبار دون تدخلات



قرار جمهورى بالعفو عن زياد العليمى.. إشادة واسعة بالقرار.. الأحزاب السياسية تشكر الرئيس السيسى على استجابته: قرار يمهد لنجاح الحوار الوطنى.. ويؤكد أننا على مشارف وطن بلا سجناء رأى.. ورسالة بأنه لا إقصاء ولا تهميش.. حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى.. والنائبة سها سعيد: الرئيس انتصر لرهاناته على الشباب.

خلال جلسة «فرص وآفاق التمويل الدولى لدعم القطاع الخاص».. مدبولى: نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص.. ونحتاج توفير مليون فرصة عمل سنويا



رانيا المشاط: القطاع الخاص محرك رئيسى للنمو.. البنك الدولى: مليار دولار لمصر سنويا وإطلاق تقرير التنمية والبيئة بـcop27 ..والتمويل الدولية: استثمار 5 مليارات منذ 2005