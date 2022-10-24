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اليوم.. الحكم على متهم بأحداث عين شمس

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 07:30 ص
اليوم.. الحكم على متهم بأحداث عين شمس المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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تنطق الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، بحكمها في إعادة  محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس.
وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عدداً من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014.

 

 


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