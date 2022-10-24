اليوم.. الحكم على متهم بأحداث عين شمس

كتب إيهاب المهندس

تنطق الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، بحكمها في إعادة محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس.