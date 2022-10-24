اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليابان: استقالة وزير الاقتصاد على خلفية صلته بكنيسة التوحيد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:40 ص
اليابان: استقالة وزير الاقتصاد على خلفية صلته بكنيسة التوحيد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا
أ.ش.أ

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أعلن وزير الاقتصاد الياباني، دايشيرو ياماجيوا، التنحي عن منصبه بعد الكشف عن علاقته بجماعة دينية مثيرة للجدل تعرف باسم كنيسة التوحيد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الإثنين، أن ياماجيوا كان يواجه انتقادات لعدم إبلاغه عن اجتماعه، بالرئيسة الحالية للجماعة الدينية "هاك-جا هان" في تجمع نظمته الجماعة الدينية في طوكيو قبل أربع سنوات.

وتخضع الكنيسة التي تعرف رسميا باسم "اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد" للتدقيق بسبب صلتها بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بينما تسببت ممارساتها المالية المشكوك بها في إثارة الذعر بين عائلات أتباعها.

 


اليابان

كنيسة التوحيد

وزير الاقتصاد الياباني

الحزب الليبرالي الديمقراطي



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