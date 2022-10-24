اليوم السابع
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النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بسرقة متحف كلية الآثار بسوهاج

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:24 م
النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بسرقة متحف كلية الآثار بسوهاج المستشار حمادة الصاوى النائب العام -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة اليوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري بحبس خمسة متهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بسرقة قطعٍ أثريٍة من داخل مقرِّ متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج.

وكانت إدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أخبارًا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن سرقة قطع أثرية من داخل متحف إحدى الجامعات بمحافظة سوهاج، وذلك بالتزامن مع تلقيها بلاغًا من الشرطة يؤكّد سرقةَ بعض القطع الأثرية بمتحف كلية الآثار بجامعة سوهاج، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت لمحل الواقعة لمعاينته، ومشاهدة آلات المراقبة بالجامعة والمتحف، وتوصلت لكيفية دخول المتهمين للمتحف عن طريق كسر أقفال بابه الحديدي، وكسر فتارين عرض القطع الأثرية الزجاجية لسرقتها.

وسألت النيابة العامة عميدَ الجامعة، ورئيسَ قسم الآثار الإسلامية، وأمينَ المتحف، ومديرَ أمن الجامعة، الذين أكدوا سرقة ما يربو عن خمسين قطعة أثرية من بين نحو ستمائة وسبع وثلاثين قطعة بالمتحف منسوبة لعصور مختلفة، وأكد مديرُ الأمن بالجامعة أنَّ المتحف ليس له أيُّ حراسة مخصصة ويقتصر التأمين على المباني ومحيطها.

وكلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد مرتكبي الجريمة، فأُلقي القبض عليهم والقطع المسروقة بحوزتهم، وباستجواب النيابة العامة المتهمينِ الخمسةَ أقرَّ الأولُ والثاني باتفاقهما على سرقة المتحف، بأن يدخل الأول لسرقة القطع الأثرية في حين يحجب الثاني كاميرات المراقبة، وأنهما عقب انتهائهما طلب الأولُ من الثالثة نقل المسروقات بسيارتها إلى كورنيش النيل وانتظاره هناك دون أن يُعلِمها بطبيعتها، بينما أنكر باقي المتهمين ما نُسب إليهم من اتهامات.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وفحص المضبوطات لبيان أثريتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.


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