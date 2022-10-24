المشدد 10 سنوات لمتهم و3 سنوات لآخرين احتجزوا شخصا فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ب.م" بالسجن المشدد 10سنوات ، كما عاقبت المتهم "ع.ب" و"خ.س" و"م.م" بالسجن 3 سنوات لكل منهم لاتهامهم بالتعدى على المجنى عليه "ا.م" واحتجازه وإجباره على تعاطى المخدرات كرها عنه بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس مباحث مركز طما بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين باحتجازه والتعدى عليه وإجباره على تعاطى المخدرات وكشفت التحريات أن المجنى عليه يعمل في مزرعة مع المتهمين وقرر ترك العمل إلا أنهم رفضوا وقرروا الانتقام منه فقاموا باحتجازه داخل غرفة في المزرعة وتعدوا عليه بالضرب وإجباره على تعاطى المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.