القوات العراقية تعتقل 12 متهما بتجارة الآثار في عموم البلاد

وكالات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الأحد، القبض على 12 متهماً بتجارة الآثار في مناطق متفرقة، فيما أشارت إلى أنها ضبطت قطعاً أثرية.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 12 متهماً بتجارة وتهريب الآثار وضبط العشرات من القطع الأثرية تعود لعهود قديمة في محافظات مختلفة".

وأضافت أن "قواطع وكالة الاستخبارات نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة عمليات نوعية منفصلة لملاحقة عدد من المتهمين بتهريب وتجارة الاثار في محافظات (بابل-كربلاءـ لديوانية - الانبار)"، مشيرة ألى أن "مفارز الوكالة في محافظة الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين بتجارة وتهريب الاثار وبحوزتهم 68 قطعة اثرية وسجلات ووثائق تعود لعهود قديمة".

وفي محافظة بابل، أكدت "تنفيذ عملية مكنتها من القبض على 3 متهمين وبحوزتهم قطعتان اثريتان، فضلا عن القبض على متهم بتجارة الاثار في محافظة الأنبار"، مشيرة إلى أنه "من خلال الاستدراج ونصب الكمائن، تم القاء القبض على 4 متهمين في محافظة كربلاء المقدسة بحوزتهم 13 قطعة اثرية قيمة".