الغرف التجارية: الرئيس السيسى فتح الطريق للحديث بموضوعية بالمؤتمر الاقتصادى

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرفة التجارية المصرية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فتحت الطريق للجميع لأن يتكلم بموضوعية في جلسات المؤتمر الاقتصادي، موضحًا أن هناك مشكلات اقتصادية محلية موجود في مصر منها مشاكل قديمة موجودة منذ 50 سنة.

وأضاف الدكتور علاء عز، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع روشتة مهمة في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي وهي ضرورية حل المشاكل الاقتصادية جذريًا وليس من خلال المسكنات.

وتابع: "نسعى إلى تحسين وضع الاقتصاد والاستثمار وأن الاستيراد يظل موجودًا مع الإنتاج المحلي وكل ده لصالح المستهلك، ودور الدولة يضمن جودة المنتجات والرقابة على المواصفات ويمنع الاحتكار وكل ده إجراءات إحنا كغرف تجارية ضد الاحتكار في ظل هذه الظروف".