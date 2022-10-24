اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: ضبط مخزن لتهريب المشتقات النفطية شرقى بغداد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:00 ص
العراق: ضبط مخزن لتهريب المشتقات النفطية شرقى بغداد الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ضبطت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، مخزنا لتهريب المشتقات النفطية شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "القطاعات الأمنية تستمر بملاحقة الخارجين على القانون ومهربي المنتجات النفطية، بالإضافة الى متابعة وتفتيش محطات الوقود ورصد حالات التخزين والتهريب التي يقوم بها ضعاف النفوس بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة".

وأضافت أن " قوة من اللواء 42 فرقة المشاة 11، تمكنت من ضبط مخزن يستخدم لتهريب المشتقات النفطية، حيث تم العثور على سيارة لنقل المنتجات وأربعة خزانات للوقود مع مضخة وعدد من "الجلكانات" وذلك ضمن مناطق شرقي بغداد بجانب الرصافة".

 


العراق

النفط

بغداد

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