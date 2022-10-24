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الطقس في بورسعيد.. سقوط خفيف للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. صور

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:29 م
الطقس في بورسعيد.. سقوط خفيف للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. صور الأمطار المتوسطة في بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، سقوط خفيف للأمطار علي شتى أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بالتزامن مع انخفاض في درجات الحرارة وكثافة الغيوم في السماء.
 
ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مستمرة مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدلة على السواحل الشمالية حاره على جنوب الصعيد، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والصحراء الغربية .
 
أما عن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 27 درجة مئوية .
 
الأمطار المتوسطه في بورسعيد
الأمطار المتوسطه في بورسعيد

أمطار متوسطه
أمطار متوسطه

أمطار متوسطه ببورسعيد
أمطار متوسطه ببورسعيد
 

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