الطاقة الذرية تكرم الفائز بكأس المركز الثانى فى برنامج العباقرة قادرون باختلاف

كتبت ـ رحمة رمضان

كرم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أحمد سليمان أخصائي العلاقات العامة بهيئة الطاقة الذرية والفائز بكأس المركز الثاني مع فريق "ساموراي" في برنامج "العباقرة قادرون باختلاف" الذي يقدمه الروائي عصام يوسف على قناة القاهرة والناس.

وفاز أحمد سليمان نظراً لأنه من أكثر المتسابقين جمعاً للنقاط خلال المسابقة بإجمالي 375 نقطة عن طريق إجاباته الصحيحة على الأسئلة في الموسم الأول من "عباقرة قادرون باختلاف"، وشارك في برنامج "عباقرة قادرون باختلاف" في هذا الموسم عدد 16 فريقاً ضم كل فريق 6 متسابقين تنافسوا بداية في مرحلة المجموعات التي ضمت 4 فرق في كل مجموعة وتأهل متصدر كل مجموعة وصاحب المركز الثاني إلى ربع النهائي، ثم تنافست الفرق الـ8 المتأهلة حتى الوصول للمباراة النهائية.

ويذكر أن برنامج العباقرة قد حقق تجربة ناجحة بكل المقاييس قدمت لمصر والوطن العربي نواة نجاحات كبيرة خاصة الموسم الأخير" العباقرة قادرون باختلاف".

وأكد الدكتور عمرو الحاج، أن أحمد سليمان هو نموذج مشرف وملهم من شباب هيئة الطاقة الذرية والتي تفخر بهم لأنهم أمل ومستقبل مصر. وقد أكد أن الهيئة كما تفخر بعلمائها المتميزين تفخر بشبابها واطقمها الادارية من الفريق الاداري والفني المساعد لأنهم احد ركائز ومقومات تميز البحث العلمي.