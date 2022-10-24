السيطرة على حريق بمخزن المراتب الإسفنجية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمخزن للمراتب الإسفنجية، بقرية ميت سراج، بمحافظة المنوفية، وجارى عمليات التبريد، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، اخطارا من شرطة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من نشوب حريق بمخزن للمراتب الإسفنجية، بقرية ميت سراج بمحافظة المنوفية، على انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، برئاسة العميد رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وجارى عمليات التبريد، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.