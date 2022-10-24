اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمخزن المراتب الإسفنجية فى المنوفية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:21 م
السيطرة على حريق بمخزن المراتب الإسفنجية فى المنوفية حريق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمخزن للمراتب الإسفنجية، بقرية ميت سراج، بمحافظة المنوفية، وجارى عمليات التبريد، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى، مدير أمن المنوفية، اخطارا من شرطة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من نشوب حريق بمخزن للمراتب الإسفنجية، بقرية ميت سراج بمحافظة المنوفية، على انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، برئاسة العميد رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، وجارى عمليات التبريد، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

محافظة المنوفية

حريق

مخزن اسفنجى

ميت سراج

اخبار المنوفيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة