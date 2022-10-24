السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ا" عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "ا.ع" واحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وايهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس مباحث دار السلام بلاغًا بإصابة المجنى عليه أثر التعدى عليه بعصا شوم واحداث عاهة مستديمة له وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه فتعدى عليه بالضرب مما أحدث إصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.