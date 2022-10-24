اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:54 م
السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ا" عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "ا.ع" واحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وايهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس مباحث دار السلام بلاغًا بإصابة المجنى عليه أثر التعدى عليه بعصا شوم واحداث عاهة مستديمة له وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه فتعدى عليه بالضرب مما أحدث إصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

سوهاج

جنايات سوهاج

عاهة

دار السلام

اخبار سوهاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة