السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بأحداث شغب المعادى

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية أحمد صبحي عباس، بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث عنف المعادى التى وقعت فى شهر يونيو من عام 2015.

وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح وترويع المواطنين.