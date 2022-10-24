السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بأحداث شغب المعادى

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية أحمد صبحي عباس، بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث عنف المعادى التى وقعت فى شهر يونيو من عام 2015.
وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح وترويع المواطنين.
عقوبة التحريض على التظاهر
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة