اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بأحداث شغب المعادى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:56 م
السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بأحداث شغب المعادى المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية أحمد صبحي عباس،  بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث عنف المعادى التى وقعت فى شهر يونيو من عام 2015.
 
وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح وترويع المواطنين.

عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
 
 

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