الرعاية الصحية تجرى جراحة لإعادة تشكيل عظام الجمجمة لرضيع ببورسعيد

كتب ــ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح جراحة فائقة الدقة، لإعادة تشكيل عظام الجمجمة لرضيع وذلك لأول مرة بمستشفي السلام بمحافظة بورسعيد، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة: أن الرضيع الذي لم يتعدى عمره سنة، لديه جمجمة طولية الشكل وكان يعاني من غلق مبكر لعظام الجمجمة، وفور دخوله مستشفى السلام بورسعيد تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له من رنين وأشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد على المخ والجمجمة، وبناء عليه تقرر إجراء جراحة عاجلة للطفل.

وتابع بيان الهيئة: أنه تم إجراء الجراحة للرضيع بنجاح، وحالته الآن مستقرة، حيث تم إعادة تشكيل عظام الجمجمة بالشكل الصحيح حتى تأخذ الشكل الطبيعى مع فتح الأجزاء المغلقة المبكرة من عظام الجمجمة، والتي كانت سببًا فى الضغط على المخ وكانت ستؤدى إلى ضمور فى بعض أجزاء المخ مما قد يؤثر فى النمو العقلي والبدني للرضيع.

ونوه البيان، إلى أن كُلفة مثل هذه الجراحة في القطاع الخاص وخارج التغطية الصحية الشاملة، تتخطى 130ألف جنيه إلا أنه تم إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ولم يتحمل ذوي الطفل أكثر من 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة.

وأكد البيان، أن مستشفى السلام بورسعيد هي المستشفى الأم والأقدم بمحافظة بورسعيد، لافتًا أنه بعد انتهاء أعمال التطوير بالجناح البحري للمستشفى، سيتم إضافة مبنى مكون من 7 أدوار من المقرر أن يضيف للمستشفى 80 سريرًا جديدًا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازًا حديثًا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلًا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق، مؤكدًا أن تقديم حزم طبية جديدة وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة هو معيار التميز للهيئة العامة للرعاية الصحية.