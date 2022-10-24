الرئيس السيسي يوجه بتوفير المعدات والآلات الزراعية استعدادا لموسم الزراعة الشتوى

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي، ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع في هذا الإطار على سير العمل في تلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل ري حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية.

ووجه الرئيس السيسى، بتوفير كافة المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعداداً لموسم الزراعة الشتوي، ولتحقيق أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجاري استصلاحها على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعي سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية.