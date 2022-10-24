الداخلية تضبط 1731 مخالفة تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة باشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1731) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (470) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع غذائية وغير الغذائية ، ومواد بناء .. بمضبوطات (30 طن أسمنت - 21,500 طن دقيق أبيض "عينى" - 16,142 طن " أرز – مسلى – زيت طعام – توابل دجاج – سكر – مكرونة - خل – لحوم - أعلاف " – 6561 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (726) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 151 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 135 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 5 قضايا توقف عن الإنتاج – 423 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (32,800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى")، وكذا ضبط (32) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 15,494 طن دقيق بلدى "عينى" - 24,978 طن سكر – مكرونة – زيت – أسمدة زراعية "مُدعمة" –900 إسطوانة بوتاجاز - 900 لتر سولار) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (110,914 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (32,800 طن دقيق بلدى "مستندى" – 15,494 طن دقيق بلدى "عينى" – 21,500 دقيق أبيض "عينى" – 24,978 طن "سكر – مكرونة – زيت – أسمدة زراعية" مدعمة – 46,142 طن "أرز – مسلى- زيت طعام – توابل دجاج – سكر - مكرونة – خل – لحوم - أعلاف" – 30 طن أسمنت – 900 إسطوانة بوتاجاز – 900 لتر مواد بترولية - 6561 عبوة سجائر) كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الشرقية ، لتصرفه فى كمية (30 طن دقيق بلدى مدعم"مستندى") قام ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية ، وبحوزته كمية قدرها (30 طن "أسمنت") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول وضبط (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (8 طن أسمدة زراعية) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء ، وكذا (18 طن مخصبات زراعية "تقاوى قمح زراعى) بدون مستندات "مجهولة المصدر وضبط (مالك مخزن لتجارة المواد الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (8 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" ) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء ، مستولياً على الدعم المقرر لها ، وكذا (4,5 طن "عسل – جلوكوز – سكر حر") بدون مستندات "مجهولة المصدر و ضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات البوتاجاز) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (600 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم للإتجار بها بالسوق السوداء) بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة. مستولياً على الدعم.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (16) قضية بمضبوطات بلغت (178,444 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت ( 81 قطعة " 42 قطعة صوتية – 5 قطع ضوئية –34 قطعة ملصق" وضبط (1,87 طن "دواجن كاملة – أرز بسمتى – ملح طعام – زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (1,12 طن "مفروم لحوم –لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة وضبط (128,83 طن "ملح طعام" مستلزمات إنتاج) من مرتجعات الأسواق وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، (6,692 طن ملح طعام منتج نهائى غير صالحة للإستهلاك الآدمى) معاد تعبئتها من مرتجعات الأسواق مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المديرة المسئولة عن مخزن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة وضبط (4,375 طن "حبيبات بلاستيكية" مستلزمات إنتاج - 15631 قطعة مستلزمات إنتاج أحذية - 6132 قطعة زوج حذاء منتج نهائى) بدون مستندات مجهولة المصدر ومدون عليها على بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة ،.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع أحذية) بمحافظة القاهرة وضبط (64000 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات ومجهولة المصدر) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (46) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (9991 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).