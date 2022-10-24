اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:52 م
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الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 2 مليون جنيه بكفر الزيات

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:52 ص
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 2 مليون جنيه بكفر الزيات حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء (العقارات – تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية ".
 
وتقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (2 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

غسل الأموال

الداخلية

حوادث

حملات امنيه



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