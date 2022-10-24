الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 2 مليون جنيه بكفر الزيات

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء (العقارات – تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية ".

وتقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (2 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.