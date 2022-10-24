الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 2 مليون جنيه بكفر الزيات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء (العقارات – تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية ".
وتقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (2 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة