الخارجية: مصر ستظل متمسكة بدورها الريادى فى تسوية النزاعات وبناء السلام

وأضاف المتحدث - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن اليوم يوافق اليوم العالمي للأمم المتحدة حيث يحتفل العالم بالذكرى الـ77 لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ، وتابع "ما أحوج عالمنا اليوم لإعلاء قيم هذا الميثاق واحترام مبادئه !".

ونشر المتحدث فيديو بعنوان "اليوم العالمى للأمم المتحدة..77 عاما على إنشاء المنظمة الدولية وتصديق مصر على ميثاقها كعضو مؤسس" والذي يبرز دور مصر الريادي في الأمم المتحدة وخطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة.

كما يتضمن الفيديو مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإسهامات مصر في قوات حفظ السلام الأممية وكذا وتولي الدكتور بطرس بطرس غالي الراحل منصب الأمين العام الأسبق للمنظمة.