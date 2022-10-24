الجيزة تعلن طرح أكشاك تجارية للإيجار.. اعرف التفاصيل

كتبت – مرام محمد

أعلنت إدارة التسويق بمحافظة الجيزة عن فتح باب التقدم لعمل أكشاك تجارية "بارتشينات" في مواقع مميزة بأحياء (العمراني، والطالبية، والعجوزة، وشمال الجيزة)، وذلك في إطار جهود تطوير الشوارع والطرق واستغلال المساحات أسفل الكباري والمحاور الجديدة لخلق فرص عمل للشباب وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحفظة.

وحددت المحافظة الأماكن المتاحة لتأجير "البارتشينات"، وجاءت كالآتي:

1-حي العمرانية: من ميدان الحسينية حتى شارع الدكتور، أسفل محور الفريق كمال عامر.

2-حي الطالبية: ممشى المريوطية السياحي.

3-حي العجوزة: قطاع أرض اللواء، أسفل محور الفريق كمال عامر، من سلم الأليزيه حتى موقف ميكروباص أرض اللواء.

4-حي شمال الجيزة: أماكن متفرقة.

كما حددت محافظة الجيزة الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم، وجاءت كالآتي:

1-صورة بطاقة الرقم القومي.

2-تصميم نموذج البارتشين الذي سيتم تنفيذه.

3-صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

4-دفع مبلغ جدية طلب يسترد في حالة الرفض.

5-الأولوية لأصحاب العلامات التجارية (البراند).

وأوضحت المحافظة الضوابط الخاصة بالتقديم، وجاءت كالآتي:

1-التعاقد لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية 10%.

2-يتم تحديد سعر المتر المربع وفقا لسعر السوق للمنطقة بكل حي بحيث لا تقل مساحة البارتشين عن 16 متر.

3-دفع مبلغ تأمين 10% من إجمالي قيمة التعاقد.

4-تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالي ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية.

5-يلتزم المتعاقد بسداد قيمة استهلاك المرافق مع الجهات المختصة.