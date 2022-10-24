اليوم السابع
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الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث عين شمس

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:57 م
الجنايات تقضى ببراءة متهم فى أحداث عين شمس المستشار وجدي عبد المنعم-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية أحمد صبحي عباس، ببراءة متهم في إعادة  محاكمته في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالأحداث التي شهدتها منطقة عين شمس.
 
وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في عام 2014.
 
 
 

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