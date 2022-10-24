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التنمية المحلية تنفى وجود لائحة لقانون يخص الدراجات الهوائية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:06 م
التنمية المحلية تنفى وجود لائحة لقانون يخص الدراجات الهوائية وزارة التنمية المحلية - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نفت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ما تداوله البعض بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الدراجات الهوائية، وأكدت الوزارة عدم صحة ما تم نشره.
 
كما أكدت الوزارة، أنه لا صحة لوجود قانون جديد أو لائحة تخص الدراجات الهوائية، وأن المواد الموجودة فى القوانين الحالية، خاصة قانون المرور كافية لتنظيم ركوب الدراجات، ولا توجد ثمة مشكلة فى أى محافظة فى هذا الشأن.
 
وانطلقت أولى رحلات دراجات "كايرو بايك"، من قلب محافظة القاهرة، الخميس الماضى، كأحد أهم المشروعات الرائدة التى أطلقتها القاهرة بالتنسيق مع شركاء التنمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتعزيز الاعتماد على وسائل التنقل الصحية الصديقة للبيئة، ومواجهة الزحام فى منطقة وسط البلد، ونشر ثقافة ركوب الدراجات، وإعادة الرونق الحضارى والجمالى لقلب العاصمة.
 
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك" بوسط البلد، والذى يعد أول مشروع من هذا النوع يطبق داخل محافظة على مستوى الجمهورية، كخطوة فعلية نحو بيئة نظيفة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ (COP27).
 
 
قانون الدراجات
 

 


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