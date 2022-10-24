"التموين" تعلن طرح مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2022، أو من 16 الى 31 ديسمبر 2022.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قد أكد استمرار صرف السلع التموينية للمواطنين ‏على بطاقة الدعم، إضافة إلى صرف السلع للمواطنين لحوالى 36 ‏مليون مواطن يستفيدون من المنحة التى أقرها الرئيس عبد ‏الفتاح السيسى، من إجمالى 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم، ‏بواقع 100 جنيه للبطاقة ذات الاسرة الواحدة و200 جنيه للبطاقة من أسرتين إلى ثلاثة أسر و300 جنيه للبطاقة التى يزيد عدد أسرها عن ثلاثة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعدت بتوجيهات من القيادة السياسية خطة لتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، وافتتح الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين تطوير مصانع شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة للوزارة التي تنتج السكر المحلى من البنجر، حيث تم تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوى بشرط التوريد في الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث"، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لتشجيع المزارعين عَلى التوسع فىّ زراعة محصول البنجر لإنتاج السكر المحلى ما أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج والوصول لاكتفاء ذاتى من السكر لأول مرة لـ90%.