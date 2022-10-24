التعليم توجه تعليمات للمديريات بإجراءات توريد الوجبة المدرسة

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن ضوابط توريد الوجبات المدرسية، ومتابعة إجراءات الحوكمة والسيطرة علي منظومة التغذية المدرسية، موضحة أنه يتم استلام أصناف الوجبات في كراتين حاوية لها ومدون عليها جميع البيانات الخاصة بالجهة المنتجة وفق التعليمات المرسلة للمديرية في هذا الشأن.

وأكدت وزارة التعليم، علي استلام الوجبات المدرسية في كراتين مغلفة لأقرب عدد الحضور الفعلي وذلك لتحقيق متابعة إجراءات السيطرة والحوكمة علي منظومة التغذية المدرسية، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي متبقي في الكرتونة بعد التوزيع لأي سبب يمكن الاحتفاظ به داخل المدرسة بحيث يكون في غرفة نظيفة ومحكمة الغلق وداخل نفس الكرتونة مع وجود تهوية مناسبة بالغرفة لتوزيعه في اليوم الثاني مع باقي الكمية المستلمة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي المديريات التعليمية، بالتنبيه علي جميع المدارس، بمراعاة عدم وجود أي وجبات متبقية بالمدرسة في نهاية الأسبوع.