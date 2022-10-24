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التعليم العالى: أكثر من 71 ألف طالب سجلوا بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:23 م
التعليم العالى: أكثر من 71 ألف طالب سجلوا بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على الاستثمار من خلال مؤسسات جامعية خاصة سواء أكاديمية أو فنية خلال الفترة المقبلة على الاستثمار في التعليم، من خلال مشاركة القطاع الخاص في التعليم العالي، وعالمية التعليم وجذب الاستثمار، وريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة والحوافز الاستثمارية.

وتحدث خلال كلمته في جلسة "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي، عن دور التعليم العالي في اقتصاد المعرفة، تطوير منظومة الاقتصاد المعرفي، ونشر المعرفة وربطه بالصناعة، ربط المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العلم، وتحقق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع الإبداع وخلق فرص عمل عالية.

وتابع وزير التعليم العالي: "579883 إجمالي عدد الطلاب المرشحين للالتحاق بالجامعات من خلال التنسيق هذا العام، بنسبة 37 % شعبة أدبية و63 % شعبة علمية.. ولدينا أكثر من 71 ألف طالب سجلوا في الجامعات الخاصة الأهلية هذا العام الدراسي، وتخصصات هذه الجامعات على عكس الجامعات الحكومية، لدينا زيادة في الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 58 % زيادة هذا العام عن المقبولين عن العام الماضي، لافتا إلى أن العائد من التعليم العالي يساهم فى توفير فرص العمل وزيادة الناتج الإجمالي المحلي وزيادة إيرادات الضرائب.

 


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