اليوم السابع
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التضامن: توفير فرص عمل للمرأة المعيلة وأبناء أسر تكافل وكرامة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:00 م
التضامن: توفير فرص عمل للمرأة المعيلة وأبناء أسر تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى
كتب ــ مدحت وهبة

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تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج فرصة بهدف لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة  أو معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الأسر الذين تم رفضهم من قبل برنامج تكافر وكرامة لعدم انطباق الشروط عليهم حيث يستهدف برنامج فرصة توفير فرص عمل للمرأة المعيلة، وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج والممتدة من يناير 2020، حتى ديسمبر 2022 نحو 50 ألف مستفيد.
 
كان برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، قد أطلق 4 ورش عمل تدريبية لرفع قدرات فريق العمل المركزي والمنسقين المحليين لعدد 100 منسق  بجميع المديريات التابعة للوزارة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
ويأتي ذلك تطبيقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن و"الفاو"، ويهدف التدريب إلى رفع قدرات ومهارات المقبلين على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر على التربية الآمنة للدواجن وكيفية التعامل مع الأغنام، والرعاية والأمن الحيوي، وكيفية إدارة المشروعات، وتطبيق مبادئ جودة وسلامة الغذاء، وكيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

التضامن

برنامج فرصة

أسر تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

فرصة



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