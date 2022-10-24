التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بحادث انقلاب دراجة فى ترعة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 22 سنة مصرعه غرقا داخل الترعة الرئيسية بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج عقب انقلاب الدراجة البخارية التي كان يستقلها بالترعة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق تم انتشال الجثة وتم نقلها لمشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإنقلاب دراجة بخارية ومتوفـي بالترعة الرئيسية دائرة المركز حيث تبين أثناء سير دراجة بخارية " " قيادة المدعو فارس م ع م - 22 سنة عامل ويقيم بذات الناحية إختل مقود الدراجة بيده مما أدي لإنقلابها بالترعة المجاورة للطريق.



نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال شقيق المتوفـي المدعو السيد م ع م33 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.





