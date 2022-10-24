البحوث الفلكية: ليس هناك ما يستدعى تعطيل الدراسة غدا بسبب كسوف الشمس

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن ظاهرة كسوف الشمس المرتقبة غدا الثلاثاء وتشهدها مصر ظاهرة طبيعية، مشددا أنه لا داعى لإغلاق المدارس بسبب الكسوف، لافتا أن الظاهرة طبيعية جدا وتتم فى نصابها الطبيعى، ولا ينصح بالنظر للشمس بالعين المجردة، وفى الوقت نفسه ليس هناك داع لأى إجازة أو تعطيل للمدارس والجامعات.

وتشهد الكرة الأرضية، غدا الثلاثاء 25 أكتوبــر 2022م، كسوف جزئى للشمس ، يأتى تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ .

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس، حيث يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا

ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا .

وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس.

وفي القاهرة يرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس

وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً .

يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس. ويرجى من المواطنين عدم النظر الى الشمس مباشرة إلا من خلال نظارات خاصة.