الاتحاد الأوروبي يحد من استهلاك الطاقة للعملات المشفرة بسبب أزمة الكهرباء

فاطمة شوقى

حثت المفوضية الأوروبية الدول على إعداد تدابير لتقليل استهلاك الطاقة في تعدين العملات المشفرة في حالة الضرورة لضمان توفير الكهرباء في الشتاء القادم.

وأشارت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية إلى أن استهلاك الطاقة في تعدين العملات المشفرة زاد بنسبة 900٪ في السنوات الخمس الماضية وتضاعف مقارنة بالأرقام التي كانت موجودة قبل عامين ، حيث وصل إلى حوالي 0.4٪ من استهلاك الكهرباء في العالم.

ومن منظور طويل الأجل ، ترى بروكسل أيضًا أنه من الأهمية بمكان إنهاء الإعفاءات الضريبية والتدابير الأخرى التي تفيد مُعدني العملات المشفرة المعمول بها حاليًا في بعض الدول الأعضاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة ستصدر تقريرًا قبل عام 2025 يتضمن وصفًا للتأثير البيئي والمناخي للتقنيات الجديدة في سوق الأصول المشفرة ، بالإضافة إلى خيارات السياسة الممكنة التي يمكن أن تساعد في التخفيف من الآثار المناخية الضارة للتقنيات المستخدمة في السوق.

وأضافت أنه فى في 15 سبتمبر 2022 ، أكملت Ethereum اثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم ، تحولها الذي طال انتظاره إلى آلية إجماع " إثبات الحصة '' ، والتي تقول الشركة إنها ستقلل من استهلاك الطاقة بأكثر من 99٪.

واستخدمت العملات المشفرة ذات القيمة السوقية الأصغر آلية الإجماع والتي تستخدم طاقة أقل ، مما يفتح الباب للتحرك نحو نظام أكثر كفاءة.

وأيضا لتقليل استهلاك الطاقة ، ستقوم المفوضية بالترويج لآليات الإجماع "الصديقة للبيئة" من خلال البنية التحتية لخدمات البلوك تشين الأوروبية كمعيار في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك ، ستتعاون بروكسل دوليًا مع هيئات التقييس وستستخدم معرفتها التقنية لتطوير ملصق كفاءة الطاقة ، من ناحية أخرى ، سيعيد المدير التنفيذي للمجتمع رسمياً إنشاء مجموعة العمل الحالية بشأن الشبكات الذكية. سيتم تغيير اسم المجموعة إلى "مجموعة خبراء الطاقة الذكية" وسيكون لها مسؤوليات متزايدة وستشمل جميع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين. ضمن مجموعة الخبراء هذه ، ستنشئ المفوضية ، في موعد أقصاه مارس 2023 ، مجموعة عمل "بيانات من أجل الطاقة" (D4E) لدعم تطوير وتنفيذ فضاء أوروبي مشترك.

وستركز مجموعة D4E على حالات الاستخدام مثل خدمات مرونة السوق أو إعادة الشحن في اتجاهين للسيارات الكهربائية أو تشييد المباني بكفاءة.

وبحسب معطيات الهيئة ، فإن الاستثمار اللازم في شبكة الكهرباء يصل إلى 584 ألف مليون يورو بين عامي 2020 و 2030 ، منها 170 مليار للرقمنة و 400 مليار لشبكة التوزيع.