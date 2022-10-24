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الإكوادور تصدر إنذارا أصفر بعد رصد نشاط زلزالى متزايد لبركان كوتوباكسى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:23 ص
الإكوادور تصدر إنذارا أصفر بعد رصد نشاط زلزالى متزايد لبركان كوتوباكسى بركان كوتوباكسي
كتب ـ خالد إبراهيم

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أعلنت حكومة الإكوادور يوم الأحد إصدار حالة إنذار باللون الأصفر ما يعنى حالة خطر معتدل فى مناطق قريبة من بركان كوتوباكسى وسط نشاط زلزالى متزايد، ويعد البركان، الذى يصل ارتفاعه إلى 5897 مترا فوق مستوى سطح البحر، ثانى أعلى قمة  فى البلاد.

بركان كوتوباكسي
بركان كوتوباكسي

وأفادت أمانة إدارة المخاطر فى الإكوادور فى بيان لها، أنه تم إقرار الإنذار الأصفر بناء على تقرير يظهر زيادة فى النشاط البركانى منذ 21 أكتوبر، عندما سجل بركان كوتوباكسى اهتزازا، وهو ما كان أكبر نشاط يتم ملاحظته منذ عام 2015، وفقا لموقع وكالة شينخوا.

فى الوقت الحاضر، يستطيع السكان رؤية الغاز وبخار الماء الكثيف على ارتفاع 500 متر فوق الفوهة، مع مشاهدة عمود رماد يصل طوله إلى 2353 مترا، حيث قامت السلطات بتعليق جولات الزيارة إلى البركان.

وحدث آخر ثوران كبير للبركان فى 26 يونيو من عام 1877. وفى عام 2015، أظهر البركان نشاطا جديدا لكنه لم يثر.


الإكوادور

بركان كوتوباكسي

نشاط زلزالي

زلزال



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