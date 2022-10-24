الأمن الروسى يحبط عملية إرهابية خططها أنصار "داعش" بمدينة بياتيجورسك

وذكر مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في تصريح لوكالة تاس الروسية للأنباء بأن جهاز الأمن الفيدرالي في إقليم ستافروبول أحبط هجوما إرهابيا استهدف منشأة لإنفاذ القانون .

وأضاف أن جهاز الأمن كشف في بياتيجورسك النشاط الإجرامي لخلية سرية لمؤيدي تنظيم داعش الإرهابي الدولي، لافتا إلى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية تخريبية وهجوم إرهابي على قسم شرطة المدينة .

وبحسب جهاز الأمن الروسي، اعترف المعتقلون بالتخطيط لارتكاب هذه الجريمة.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المشتبه بهم، عثرت القوات على مكونات وعناصر حصل عليها الجناة لصنع عبوة ناسفة محلية الصنع، وكذلك مخططات التجميع للقنابل ووسائل اتصال كشفت عن مراسلات مع أعضاء فاعلين في الخلية وفضحت نواياهم الإجرامية.