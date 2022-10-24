الأمم المتحدة تحتفل بالأسبوع العالمى للدراية الإعلامية والمعلوماتية

أ.ش.أ

تحتفل الأمم المتحدة ، اليوم الاثنين، بالأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية والتي تُقام في العاصمة النيجيرية "أبوجا" عبر الإنترنت، وتأتي تحت شعار "تعزيز الثقة"، وتشمل أبرز فعاليات هذا الأسبوع العالمي المؤتمر الـ 12 للحوار الثقافي والدراية الإعلامية والمعلوماتية والمنتدى السابع لجدول أعمال الشباب.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في تقرير تحت عنوان "خطتنا المشتركة" بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أهمية التزام قادة العالم بتنفيذ 12 التزاما، وأبرزها قيمتا الثقة والتضامن لأنهما تضمنان تماسك النسيج الاجتماعي والإنجازات الاجتماعية لخدمة المنفعة المشتركة.

ودعا "جوتيريش" المجتمع العالمي إلى توكيد الالتزام بمبادئ الدارية الإعلامية والمعلوماتية والتشديد على الالتزام بها، وإلى تطوير مبادرات جديدة بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية بما يخدم تعزيز قيمة الثقة.

ويركز هذا الأسبوع في هذا العام على المسائل المتعلقة بالثقة والتضامن فيما يخص الناس ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، كما يسلط الضوء على بعض الإجراءات الواعدة التي اتُخدت في مجال الدراية الإعلامية والمعلوماتية خلال العام الماضي، ويبين كيفية اسهام تلك الدراية في تعزيز الثقة والتصدي لعواقب غيابها.

وأكدت الأمم المتحدة أن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لهذا العام يمثل عنصرا هادفا وحاسما في التشديد على ضرورة تعزيز مكانة الدراية الإعلامية والمعلوماتية في خطة التنمية الدولية، والتعجيل بوتيرة هذا الأمر.

ويهدف هذا الأسبوع إلى حفز إدماج الأنشطة المتعلقة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية في التقويم العالمي السنوي من خلال مشاركة الجهات المعنية، كما يرمي كذلك إلى تمهيد السبيل إلى تحقيق نمو هائل في السنوات المقبلة في ما يتعلق بالاحتفال به، بفضل تحقيق انتشار جغرافي وإقامة عدد من الأنشطة لم يسبق لها مثيل خلال عام 2022.