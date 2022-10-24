اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: السلام هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية فى اليمن

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:30 م
الأمم المتحدة: السلام هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية فى اليمن اليمن - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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شددت الأمم المتحدة، على أن السلام هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن التي تشهد حرباً مستمرة منذ ثماني سنوات.

وقال مكتب الأمم المتحدة في اليمن - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية اليوم الاثنين بمناسبة يوم الأمم المتحدة - "اليوم هو يوم الأمم المتحدة، الوكالات والشركاء يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة في اليمن"، مضيفا أن هذا تذكير بأن أزمة اليمن مدفوعة أساسًا بالصراع الذي طال أمده، وأن السلام فقط يمكنه إنهاؤها".

من جانبها، تقدمت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا، بالشكر لجميع العاملين في المجال الإنساني الذين يبذلون قصارى جهدهم للتخفيف من معاناة ملايين الأشخاص في اليمن وفي جميع أنحاء العالم.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية وفق تقارير أممية، حيث بات أكثر من ثلثي السكان بحاجة إلى المساعدة، جراء تداعيات الحرب التي اندلعت قبل ثماني سنوات.

 


الامم المتحدة

اليمن

الحوثيين

الأزمة الإنسانية في اليمن



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