الأرصاد تكشف تفاصيل فرص سقوط الأمطار وأماكنها خلال الـ72 ساعة المقبلة

كتب ـ محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة لل أرصاد الجوية ، تفاصيل فرص سقوط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد فرص أمطار على عدة مناطق، كما يلى:

- الإثنين 24 أكتوبر:-

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والصحراء الغربية بنسبة حدوث 40٪ على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 25 أكتوبر:-

أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40٪ على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

- الأربعاء 26 أكتوبر:-

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الصحراء الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.