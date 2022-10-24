الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة وأماكن الأمطار الرعدية.. فيديو

كتب ـ محمود راغب

كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة ، حيث تشهد البلاد طقس خريفى معتدل إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من المتوقع غدا الثلاثاء، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المتوسطة والرعدية بأغلب أنحاء الجمهورية .

وتابع: من المتوقع أن يشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ على الوجه البحرى تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40٪ تقريبا ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ، تكون خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على شمال الصعيد .

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنحسر فرص الأمطار بداية من يوم الأربعاء لتكون على السواحل الشمالية ، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر أثناء سقوط الأمطار الرعدية والقيادة بهدوء على الطرق ومتابعة النشرات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد بشكل يومى .

ويشهد اليوم الاثنين، انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة على الصحراء الغربية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.