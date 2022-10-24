افتتاح مركز التميز الخاص بكفاءة الطاقة والأداء التشغيلى بقطاع البترول

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك فرصاً كبيرة لتنفيذ مشروعات فى مجال تحسين كفاءة الطاقة فى مصر، لافتاً إلى أن قطاع البترول نجح بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين فى تحقيق إنجازات كبيرة فى هذا المجال، حيث تم تحقيق وفراً فى الطاقة من خلال تطبيق اجراءات تحسين كفاءة الطاقة منخفضة التكلفة، وتطوير استراتيجية كفاءة الطاقة بالتعاون مع استشارى عالمى، وكذلك إنشاء إدارة متخصصة فى كافة الشركات القابضة بالقطاع والشركات التابعة.

وجاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية خلال اللقاء الذي نظمته شركة إنبى بمناسبة افتتاح مركز التميز الخاص بكفاءة الطاقة والأداء التشغيلى، بحضور أوكا هيروشى، سفير اليابان فى مصر وكاتو كين ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى بمصر (جايكا) وعدد من قيادات القطاع ورؤساء شركات البترول .

وأضاف الملا أن من أهم الوسائل التى تحقق كفاءة الطاقة مشروعات إزالة الكربون والتحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون للحفاظ على استدامة الأعمال وتحقيق خفض مستمر فى تكلفة التشغيل والبصمة الكربونية للقطاع، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ عدة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة، وأن هناك خطة لبناء قدرات لأكثر من 1000 متدرب على كفاءة الطاقة.

وأوضح الملا أن إنشاء مركز التميز الخاص بكفاءة الطاقة والأداء التشغيلى يُعد خطوة هامة نحو التحول الطاقى فى قطاع البترول والغاز المصرى، موجهاً الشكر لشركتى إنبى وايبروم على جهودهما فى إنشاء المركز والتعاون المثمر مع وكالة جايكا اليابانية لتعاونها ودعمها المستمر لقطاع البترول، خاصة فى مجال كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن المركز يقدم خدمات كفاءة الطاقة المبتكرة والحديثة، والمعرفة والتدريب داخل قطاع البترول والغاز وقطاعات الطاقة الأخرى داخل مصر وفى دول أفريقيا .

ويقوم المركز بتقديم خدمات متنوعة تشمل تنفيذ الخدمات والمراجعات الفنية لكفاءة الطاقة ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتنفيذ عمليات لقياس استهلاكات الطاقة، بالإضافة الى خدمات التدريب النظرى والتدريب المتقدم باستخدام نماذج للمعدات بقطاعات الطاقة المختلفة وبرامج المحاكاة وبرامج الواقع الافتراضى بما يساهم فى سد الفجوة بين الممارسات النظرية والتطبيق العملى فى الصناعة، كما يقدم المركز خدمات إدارة البيانات ودعم التطور العلمى والتكنولوجى فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وتأهيل الشركات للحصول على الشهادات المعتمدة فى نظم إدارة الطاقة.

كما أوضح الملا أن قمة المناخ COP27 التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، تم تخصيص يوماً ضمن فعالياتها لإزالة الكربون ليكون نافذة توضح الالتزامات، وقصص النجاح التى تحققت على أرض الواقع، والخطط المستقبلية للصناعة لخفض الانبعاثات بما فى ذلك كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة.

ومن جانبه أكد السفير اليابانى أهمية هذا المشروع الذى يعد خطوة هامة فى مجال التحول الطاقى وخفض الانبعاثات الكربونية، ويجسد التعاون البناء بين مصر واليابان لتحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية التى تتمتع بها مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول، مشيراً إلى أن افتتاح مركز كفاءة الطاقة يعد مرحلة جديدة لهذا التعاون، ولافتاً إلى أن اليابان لديها من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة لتقديمها لمصر فى هذا المجال، وأن هذا المركز يستهدف أيضاً دول قارة أفريقيا خاصة وأن مصر تلعب دوراً محورياً وريادياً بالقارة الإفريقية.

وفى نهاية اللقاء قام وزير البترول والثروة المعدنية وسفير اليابان فى مصر وممثل منظمة الجايكا بتسليم شهادات استكمال الدورة التدريبية الأولى للمتدربين بالمركز والبالغ عددهم 22 متدرباً من شباب قطاع البترول .