استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية للمسنين بالوحدات الصحية في دمياط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية والنفسية للمسنين لعدد 876 منتفع من المسنين فوق 65 عام خلال شهر سبتمبر.

يقدم البرنامج خدمات

- الفحص الطبي الاكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص الأسنان

- الفحوصات المعملية والاشعة : قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم

وفحص سكر عشوائي وقياس نسبة الدهون والكوليسترول بالدم ووظائف الكلي ورسم قلب وآشعة موجات صوتيه علي البطن.

- التقييم التغذوي والنفسي والمشورة النفسية.

- جلسات تثقيف صحي بخصوص التغذية السليمة وأضرار التدخين.

تقدم الخدمات بواسطة فريق طبي مدرب وتم إحالة 91 حالة منها للمستشفيات وذلك خلال شهر سبتمبر 2022.

تقدم خدمات البرنامج بمنشآت المرحلة الأولى بمركز صحة أسرة أول بدمياط ومركز طب أسرة فارسكور ومركز طب أسرة الزرقا ووحدة طب أسرة البساتين بكفر البطيخ.

تحت إشراف الدكتور محمد عبد الله أخصائي طب الأسرة والمشرف الفني على البرنامج، دكتور دينا أبوصيرمدير إدارة الرعاية الأساسية.