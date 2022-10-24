استمرار الاحتجاجات فى ألمانيا بسبب أزمة الطاقة والتضحم المرتفع

كتبت ـ فاطمة شوقى

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في ست مدن ألمانية للمطالبة بتوزيع أكثر عدلاً للأموال الحكومية وسط أزمة طاقة في الدولة الأوروبية.

وتستمر المظاهرات فى ألمانيا التى بدأت السبت الماضى بمشارك حوالي 24000 شخص في في العاصمة برلين وفي مدن دوسلدورف وهانوفر وشتوتجارت ودريسدن وفرانكفورت أم ماين. وحملوا لافتات تحمل شعارات حول مجموعة من القضايا من خفض التضخم إلى المزيد من دعم أسعار الطاقة للفقراء، وقالت الشرطة إن نحو 1800 متظاهر تجمعوا في برلين وحدها، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

تواجه ألمانيا ارتفاعًا هائلاً في أسعار الطاقة والسلع، حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في أكثر من ربع قرن عند 10.9٪ في سبتمبر.

وقال أندريا كوتشيس، نائب رئيس فيردى VERDI ، إحدى النقابات التي تنظم الاحتجاجات: "نريد أن نظهر أننا بحاجة ماسة إلى إعانة مالية للمواطنين المتوازن اجتماعياً". الحكومة تقوم بالكثير ، لكنها توزع الأموال بشكل عشوائي. يحتاج الأشخاص ذوو الدخل المنخفض إلى دعم أكثر من الأغنياء ".

ووافق البرلمان الألماني الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. تتضمن الحزمة دفعة لمرة واحدة لتغطية فاتورة الغاز الشهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، بالإضافة إلى آلية للحد من الأسعار بدءًا من مارس.