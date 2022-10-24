استجابة لشكاوى المواطنين.. غلق مقهى بالطالبية للتعدي على الطريق العام

أغلقت محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية، اليوم الاثنين، مقهى بشارع ذهنى بالحى، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقهى لإداراتها بدون ترخيص وإشغال الطريق العام، مما يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين.

وفور ورود شكوى لأحد المواطنين، يتضرر فيها من وجود مقهى تتعدى على حرم الطريق العام، شن حى الطالبية حملة مكبرة، أسفرت عن غلق وتشميع المقهى محل الشكوى والتحفظ على المحتويات الموجودة بها وإيداعها بمخازن الحى.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال غير المرخصة وغير الملتزمة بمواعيد الغلق طبقا للقرار الصادر بتحديد المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهى والمطاعم.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية ومنع كافة صور المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.