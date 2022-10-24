ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، إذ أدت توقعات بشح الإمدادات على مستوى العالم قبل تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي إلى زيادة الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6% إلى 94.04 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.6% إلى 85.56 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان خام برنت قد سجل ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة الأسبوع الماضي بفعل تراجع الدولار والآمال في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين التي من شأنها أن تؤدى إلى ارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تتأثر إمدادات النفط العالمية عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر القادم، كما يخطط الاتحاد لمنع واردات منتجات النفط الروسية في فبراير .