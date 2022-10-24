اليوم السابع
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اختتام معرض فرانكفورت للكتاب بحضور ما يقرب من 90 ألف زائر

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:44 ص
اختتام معرض فرانكفورت للكتاب بحضور ما يقرب من 90 ألف زائر معرض فرانكفورت للكتاب
كتب خالد إبراهيم

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اختتم معرض فرانكفورت للكتاب الـ74، وهو الأكبر من نوعه فى العالم، أعماله أمس الأحد فى أرض فرانكفورت للمعارض، وذكر يورغن بوس، الرئيس والمدير التنفيذى لمعرض فرانكفورت للكتاب، أن معرض الكتاب هذا العام اجتذب نحو 90 ألف زائر تجارى من أكثر من 100 دولة ومنطقة، معربا عن توقعه بأن يواصل التقدم فى العام المقبل وسط مشهد أدبى متنوع.

وشارك فى معرض الكتاب، الذى عُقد خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر، أكثر من 4 آلاف عارض من 95 دولة ومنطقة، من بينهم ما يزيد عن 110 عارضين من البر الرئيسى الصينى، وفقا لموقع وكالة شينخوا.

وعرض العارضون الصينيون أكثر من ألف نوع مختلف من المنشورات، تغطى مواضيع السياسة والاقتصاد والثقافة والتاريخ والتكنولوجيا وتعلم اللغة الصينية، للبالغين والأطفال أيضا.

وسيقام معرض فرانكفورت للكتاب العام المقبل فى الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2023.


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