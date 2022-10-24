اجتماع لمتابعة أعمال اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية بالإسماعيلية

عَقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، بعد بداية تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية منذ بداية العام المالى الجارى.

و ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، الدكتور عادل حسن مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، الدكتور أحمد البرعى رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، الدكتور محمد غزال مدير فرع هيئة الرقابة والاعتماد، الدكتور أحمد بركات مدير عام التأمين الصحى، الدكتور عادل اسماعيل مدير عام مستشفى أورام الإسماعيلية، الدكتور حسين كساب مدير عام فرع هيئة الإسعاف المصرية.

و خلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع جامعة قناة السويس، ومديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحى، وتنسيق نوعية الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات جامعة قناة السويس، ومستشفيات مديرية الشئون الصحية، ومستشفى الأورام.

بالإضافة لمناقشة بيان بقوائم الانتظار للحالات الحرجة، مع التأكيد على ضرورة التقييم بأسبقية الحالات.

واكد " بشارة" أن الغرض الرئيسى من عمل اللجنة، هو نجاح المنظومة الطبية الموجودة بالإسماعيلية، وتنسيق نوعية الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات جامعة قناة السويس، ومستشفيات مديرية الشئون الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ومستشفى الأورام، وأن المستشفيات الجامعية هى ثروة يجب الحفاظ عليها مضيفا، أن الهدف الأساسى للمنظومة الصحية بالإسماعيلية هو خدمة المواطن وتوفير كافة الخدمات الصحية للمريض بجوده اعلى، مشيرًا لضرورة استمرار الخدمة الطبية بكافة المستشفيات لجميع المواطنين.

و اختتم "بشارة" أن هدفنا جميعًا هو صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين دون توقف لأى أسباب، ولا بد من مواصلة العمل على مدار 24 ساعة للسهر على رعاية المرضى.

وكان محافظ الإسماعيلية قد اصدر قرارًا، بنهاية شهر يوليو الماضى، بتشكيل لجنة عليا لتأمين الخدمات الطبية بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل رسمى، على أن تكون اللجنة برئاسة المحافظ، وبأمانة سر الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس.