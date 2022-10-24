اتحاد العمال يعلن دعمة لمؤسسات الدولة ضد الإرهاب والدعوات المشبوهة

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بجميع فروعة بمحافظات جمهورية مصر العربية وجميع النقابات العامة ، عن تأييده للدولة المصرية الحديثة لاستكمال ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران ، ومجلس إدارته وجمعيته العمومية على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، ضد كافة الدعوات المشبوهة لإثارة الفوضى.

كما يستنكر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كل التصرفات الصادرة من ذوي التوجهات المشبوهة، الذين يحاولون البحث عن أدوار لهم والشهرة بالشارع المصري على حساب الشعب من خلال الترويج لمساندتهم مطالب محدودي الدخل.

كما يؤكد كل أعضاء اتحاد عمال مصر والجمعية العمومية، على وقوفهم خلف تحالف القوى الوطنية والأحزاب المصرية لمواجهة كافة الدعوات المشبوهة، لإثارة الشارع المصري، لتحقيق أهداف سياسية أو فئوية لصالح جماعة أو قوى سياسية بعينها دون النظر لمصالح البلاد العليا.

ويؤكد اتحاد عمال مصر على صمود الشعب المصري وصلابة الجبهة الوطنية، والعزم على تحقيق الأهداف القومية دعماً لمسيرة التقدم والازدهار لمصرنا الغالية، التي تتحقق بسواعد أبنائها الشرفاء ضد قوى التخلف والظلام والشر والإرهاب من أجل حياة كريمة.