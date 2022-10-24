اليوم السابع
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إندبندنت: ريشى سوناك فى طريقه ليصبح أول رئيس وزراء بريطانى هندوسى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:38 م
إندبندنت: ريشى سوناك فى طريقه ليصبح أول رئيس وزراء بريطانى هندوسى ريشى سوناك - المرشح الأوفر حظا لرئاسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن ريشى سوناك، وزير المالية البريطاني الأسبق فى طريقه ليصبح رئيس الوزراء البريطاني الجديد بعد استقالة ليز تراس، وحال أعلن فوزه فسيكون أول هندوسى يتولى هذا المنصب.

وأضافت الصحيفة أن سوناك يمكن أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا اليوم بعد عام مضطرب للغاية في وستمنستر وبالنسبة له شخصيًا، حال لم تستطع بينى موردنت المنافسة أمامه أن تحصل على 100 صوت اللازمين للترشح رسميا للمنافسة أمام نواب حزب المحافظين. وقالت حملة موردنت أنها تمكنت حتى الآن من جمع 90 صوتا.

وأوضحت الصحيفة أن استقالته من الحكومة جنبًا إلى جنب مع الوزير ساجد جاويد في 5 يوليو هي التي أدت إلى انهيار حكومة بوريس جونسون - حيث تبعه ما يقرب من 60 وزيرًا من المحافظين خلال فترة جنونية استمرت 40 ساعة - والتي أنهت أخيرًا رئاسة بوريس جونسون التي ابتليت بالفضائح ، مما أدى إلى بدء الفوضى في الأشهر الأخيرة.

مع إجبار جونسون على الخروج ، وجد وزير ماليته السابق ، 42 عامًا ، نفسه في البداية يقود الجزء البرلماني من المسابقة ليحل محله ، لكنه سرعان ما تراجع أمام وزيرة الخارجية (والفائزة في نهاية المطاف) ليز تراس بمجرد أن أصبح السباق بينهما.

ورغم الدعوات لإجراء انتخابات عامة، ليس من السهل إجرائها، حيث انعقدت آخر انتخابات عامة في ديسمبر 2019 - فاز بها حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون بأغلبية ساحقة. والموعد النهائي للانتخابات العامة القادمة لن يكون حتى يناير 2025. وعلى الرغم من أن الحكومة يمكن أن تدعو إلى انتخابات مبكرة، إلا أنها ستحتاج إلى دعم البرلمان. ومن غير المرجح أن يعرض المحافظون الحاكمون أنفسهم بهذه الطريقة للناخبين لتراجع شعبيتهم في استطلاعات الرأي.

تظهر استطلاعات الرأي أنه إذا تم إجراء انتخابات عامة غدًا ، فإن المحافظين سيخسرون  بشكل سيئ. ويشير بعض المحللين إلى أنهم سيواجهون انسحابًا برلمانيًا ، وينتهي بهم الأمر بخمسة مقاعد فقط مقارنة بـ 523 لحزب العمال. (مجلس العموم لديه 650 مقعدًا في المجموع). لكن المشاعر العامة تؤيد إجراء انتخابات - يرغب 63 بالمائة من الناخبين في إجراء انتخابات مبكرة ، وفقًا لاستطلاع نُشر يوم الخميس - الأمر الذي من شأنه أن يضغط على زعيم حزب المحافظين القادم ، أياً كان.

 

 

 


ريشى سوناك

رئيس وزراء بريطانيا

بوريس جونسون

بريطانيا

المملكة المتحدة



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