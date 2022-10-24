إعلام القاهرة تحذر الطلاب من النظر للشمس أثناء الكسوف: يعرض الشبكية للاحتراق

كتب محمد صبحى

حذرت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الطلاب من النظر إلى الشمس غدا أثناء حالة الكسوف الجزئى للشمس.

وقالت كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى منشور لها على الصفحة الرسمية للكلية إنه فى إطار حرص الكلية على حماية أبناءها الطلاب، وفى ضوء ما ورد عن توقع حدوث كسوف جزئي للشمس غدا الثلاثاء 25 أكتوبر، يرجى عدم النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، والذى سيستمر من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الرابعة عصرا، مع العلم أن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يعرض شبكية العين الاحتراق، ولا يمكن علاجها بعد ذلك.