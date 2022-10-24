إعصار "روزلين" يسبب أمطارا غزيرة وأمواجا عاتية فى المكسيك

أ.ش.أ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية أن إعصار"روزلين" القوي ضرب منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك بين مدينتي"بويرتو فالارتا" و"مازاتلان" خلال الساعات الماضية، مسببا في هطول أمطارا غزيرة وأمواجا عاتية قبل أن تنخفض قوته إلى عاصفة استوائية.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية اليوم الاثنين، أنه بحلول ليلة أمس الأحد، بلغت سرعة رياح إعصار روزلين 30 ميلا في الساعة (45 كم / ساعة)، نزولاً من ذروتها البالغة 130 ميلا في الساعة، فيما قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار كان على بعد حوالي 50 ميلاً (80 كيلومترًا) غربًا وشمال غربًا من مدينة مونتيري الشمالية.

وكان الإعصار يتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 22 ميلا في الساعة (35 كم/ ساعة) مع توقعات بأن تنخفض قوته أكثر مع تحركه إلى الداخل وقبل وصوله إلى ولاية تكساس الأمريكية، في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين لقيا مصرعهما بعد أن لجئا إلى مبان غير مستقرة انهارت خلال الإعصار لكن مكتب الدفاع المدني لولاية ناياريت بغرب المكسيك قال إنه لا يمكنه تأكيد تلك الوفيات.

ووصل الإعصار إلى اليابسة حول بلدة سانتا كروز، بالقرب من قرية سان بلاس الشهيرة بصيد الأسماك والتي تقع على بعد نحو 90 ميلا (150 كيلومترًا) شمال بويرتو فالارتا، فيما أفادت اللجنة الفيدرالية للكهرباء أن أكثر من 150 ألف منزل فقدوا التيار الكهربائي نتيجة للإعصار.