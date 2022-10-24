اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالغربية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:00 ص
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالغربية مشاجرة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت قرية القرشية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبط طرفي المشاجرة.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والطوب والحجارة بين أفراد عائلتين من قرية القرشية بدائرة مركز السنطة بسبب خلافات عائلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص من العائلتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.
 
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وإعداد تقريرا عن الإصابات المنوه عنها في محضر الشرطة للمصابين.
 

مشاجرة

السنطة

الغربية

اخبار الغربية

حادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة