إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية القرشية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبط طرفي المشاجرة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والطوب والحجارة بين أفراد عائلتين من قرية القرشية بدائرة مركز السنطة بسبب خلافات عائلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص من العائلتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وإعداد تقريرا عن الإصابات المنوه عنها في محضر الشرطة للمصابين.