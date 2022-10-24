إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 4 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك بطريق " الحسينية- سعود"، بمحافظة الشرقية.
تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسيينة المركزي بوصول أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك بطريق " الحسينية- سعود"ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
اسعاف
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أصيب 4 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك بطريق " الحسينية- سعود"، بمحافظة الشرقية.
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