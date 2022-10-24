اليوم السابع
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إصابة 293 من المواشي بحمى الوادي المتصدع في موريتانيا

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:00 ص
إصابة 293 من المواشي بحمى الوادي المتصدع في موريتانيا مواشي
أ ش أ

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ذكرت وزارة التنمية الحيوانية الموريتانية، الأحد، أنها سجلت إصابة 293 من المواشي بحمى الوادي المتصدع في ثمان ولايات.

وأوضحت وزارة التنمية الحيوانية - في بيان - أن عدد البؤر وصلت إلى 8 بؤر، مضيفة أنها توصلت لهذه النتيجة بعد فحص 1437 عيّنة.

وأكدت الوزارة أنه تقرر عزل الحيوانات المصابة والحد من حركتها، بالإضافة إلى تلك التي يشتبه في إصابتها.

وبيّنت الوزارة أنه من ضمن الإجراءات المتبعة استخدام المبيدات الحشرية ومكافحة الحشرات الناقلة والتطعيم ضد داء الباستريلا عند الإبل.

 


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