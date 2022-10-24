إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الداخلة الفرافرة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب 12 شخصًا، بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق " الداخلة – الفرافرة" بالقرب من قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، بمنطقة الكيلو 85 بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين لمستشفى الداخلة العام، وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق " الداخلة – الفرافرة" بالقرب من قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، بمنطقة الكيلو 85 بالطريق.

أسفر الحادث عن إصابة كل من طارق صلاح الدين طاهر، 52 عاما ومقيم قرية الراشدة بمركز الداخلة، صابر سيف الدين حنفي، 42 عاما ومقيم قرية الهنداو بمركز الداخلة، ونجله محمود صابر سيف الدين، 10 أعوام، محجوبه عبد النبي عبدالله، 65 عاما ومقيمة قرية الشيخ والي بمركز الداخلة، إيمان فاروق سيد حماد، 40 عاما ومقيمة بقرية العوينة بمركز الداخلة، محمود طارق صلاح، 7 أعوام، ومقيم قرية الراشدة بمركز الداخلة، احمد محمد أحمد، 61 عاما من قرية الجديدة بمركز الداخلة، خالد سيد صابر، 33 عاما من عزب القصر بالداخلة، أحمد محمود سيد، 32 عاما من قرية الشيخ والي بالداخلة، فاطمه سالم محمد، 30 عاما من قرية الشيخ والي بالداخلة، سيدة أحمد محمود، 3 أعوام، عائشة أحمد محمود، 45 يوما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.